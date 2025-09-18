Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : Les frappes contre des bateaux ont constitué des exécutions extrajudiciaires

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux images extraites d'une vidéo publiée sur le compte X de la Maison Blanche le 15 septembre 2025, montrant une frappe militaire contre un bateau que le président Donald Trump a décrit comme une embarcation utilisée par un cartel de la drogue vénézuélien. Il s’agissait de la deuxième frappe de ce type menée en septembre contre un bateau suspecté de trafic de drogue. © 2025 Maison-Blanche via Reuters (Washington, 18 septembre 2025) – Les frappes militaires menées par les États-Unis contre deux bateaux suspectés de transporter des trafiquants de drogue, et lors desquelles…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
