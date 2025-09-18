Selon le sport pratiqué, les athlètes n’auraient pas la même probabilité de donner naissance à une fille ou à un garçon
par Favier François, Enseignant Chercheur en STAPS, Université de Montpellier
Florian Britto, Chercheur, Université Paris Cité
Grégoire Millet, Professeur en physiologie environnementale et physiologie de l'exercice, Université de Lausanne
Une récente étude vient de mesurer que, chez les sportifs de haut niveau, la discipline pratiquée peut influencer la probabilité de donner naissance plutôt à une fille qu’à un garçon.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 18 septembre 2025