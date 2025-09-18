Tolerance.ca
Hernies discales, endométriose, cancers… Mieux traiter les douleurs grâce à la radiologie

par Jean-François Budzik, Radiologue spécialisé en imagerie musculosquelettique diagnostique et interventionnelle, centre hospitalier de Bretagne Atlantique, Vannes - Professeur à l’Université Catholique de Lille, Institut catholique de Lille (ICL)
La radiologie ne sert pas seulement à produire des images médicales figées. Elle peut aussi être utilisée pour guider en temps réel les interventions qui nécessitent de cibler très précisément une partie donnée du corps. On parle alors d’« algoradiologie interventionnelle ». Mal connue, cette discipline est pourtant particulièrement utile dans la prise en charge de certaines douleurs.

Lorsque l’on pense « radiologue », on imagine un spécialiste du décryptage des clichés médicaux. Mais tous ne font pas que lire des images : en mettant à profit les capacités de plus…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
