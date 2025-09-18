Comment au moins 27 personnes qui tentaient de rejoindre l’Angleterre se sont noyées dans la Manche le 24 novembre 2021, et peut-on éviter que de tels drames se reproduisent ?
par Travis Van Isacker, Senior Research Associate, School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol
Une récente enquête a mis en lumière les lacunes de l’opération de sauvetage qui n’a pas permis d’empêcher la mort d’au moins 27 personnes dans la Manche, lors d’un naufrage en 2021.
- jeudi 18 septembre 2025