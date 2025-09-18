Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Friche la Belle-de-Mai : une scène culturelle ouverte… mais à quel(s) public(s) ?

par Sylvia Girel, Professeur des universités – sociologue, Aix-Marseille Université (AMU)
Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)
Ullauri Lloré Elisa, Sociologue, chercheuse post-doctorante à Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)
La Friche la Belle-de-Mai à Marseille (Bouches-du Rhône) révèle, au-delà des publics attendus, des usages infrapolitiques du lieu. Quels enjeux pour l’accessibilité culturelle à Marseille ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Selon le sport pratiqué, les athlètes n’auraient pas la même probabilité de donner naissance à une fille ou à un garçon
~ Hernies discales, endométriose, cancers… Mieux traiter les douleurs grâce à la radiologie
~ Comment au moins 27 personnes qui tentaient de rejoindre l’Angleterre se sont noyées dans la Manche le 24 novembre 2021, et peut-on éviter que de tels drames se reproduisent ?
~ Comment l’IA influence nos façons d’apprendre – et pourquoi se méfier de la facilité
~ Charlie Kirk et le système médiatique ultraconservateur aux États-Unis
~ Quand la criminalité organisée menace la souveraineté de l’État sur les territoires
~ Rapport sur l’avenir de l’audiovisuel québécois : un bon point de départ, en attendant une métamorphose en profondeur du milieu
~ L'ONU poursuit sa mission pour un monde meilleur malgré les vents contraires
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie
~ Salvador : Deux défenseurs des droits humains visés par des accusations infondées
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter