Friche la Belle-de-Mai : une scène culturelle ouverte… mais à quel(s) public(s) ?
par Sylvia Girel, Professeur des universités – sociologue, Aix-Marseille Université (AMU)
Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)
Ullauri Lloré Elisa, Sociologue, chercheuse post-doctorante à Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)
La Friche la Belle-de-Mai à Marseille (Bouches-du Rhône) révèle, au-delà des publics attendus, des usages infrapolitiques du lieu. Quels enjeux pour l’accessibilité culturelle à Marseille ?
- jeudi 18 septembre 2025