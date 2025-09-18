Friche la Belle-de-Mai : une scène culturelle ouverte… mais à quel(s) public(s) ?

par Sylvia Girel, Professeur des universités – sociologue, Aix-Marseille Université (AMU)

Maria Elena Buslacchi, socio-anthropologue, chercheuse post-doc à L'Observatoire des publics et pratiques de la culture, MESOPOLHIS UMR 7064, Sciences Po / CNRS / Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)

Ullauri Lloré Elisa, Sociologue, chercheuse post-doctorante à Aix-Marseille Université, Aix-Marseille Université (AMU)