L'ONU poursuit sa mission pour un monde meilleur malgré les vents contraires

En cette année marquée par l’aggravation des crises mondiales — de la montée de la pauvreté à l’urgence climatique — les Nations Unies sont restées fidèles à leur mission de promouvoir la paix, de faire progresser le développement durable et d’alléger les souffrances humaines.



