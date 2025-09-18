Tolerance.ca
Salvador : Deux défenseurs des droits humains visés par des accusations infondées

par Human Rights Watch
Deux activistes salvadoriens, Alejandro Henríquez et José Ángel Pérez, arrêtés a la mi-mai 2025, écoutaient les conseils de leurs avocats avant la première audience de leur procès tenu au tribunal de Santa Tecla, au Salvador, le 30 mai 2025.  © 2025 AP Photo/Salvador Melendez (Washington) – La police salvadorienne a arrêté arbitrairement deux défenseurs des droits humains qui manifestaient pacifiquement contre une expulsion massive et les maintient en détention provisoire depuis fin mai, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Human Rights Watch a examiné des vidéos et des documents judiciaires…


© Human Rights Watch -
