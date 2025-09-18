Les talibans privent les filles afghanes d’éducation et d’avenir

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des filles afghanes assistent à un cours après la réouverture de leur école à Kaboul, le 23 mars 2022. Quelques heures plus tard, les talibans ont ordonné la fermeture des écoles secondaires pour filles. © 2022 Ahmad Sahel Arman/AFP via Getty Images Le 17 septembre marque les quatre ans depuis que les talibans ont interdit l’éducation secondaire aux filles en Afghanistan. C’est un sombre anniversaire qui devrait susciter indignation et colère. Cette interdiction est cruelle, nocive et illégale. Elle signale aux filles que leurs rêves s’éteignent lorsque la porte de…



