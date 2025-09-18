Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guinée-Bissau : une élection présidentielle sous le signe d'une instabilité chronique

par Vincent Foucher, Chargé de recherche CNRS au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM), Sciences Po Bordeaux
Il ne faut pas exclure que l’armée, ou bien tel ou tel de ses segments, se sente autorisée à tenter quelque chose en cas de blocage politique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le bonheur des Français dépend-il de la situation politique ?
~ Pendant des siècles, les plantes n’ont cessé de changer de nom, voici pourquoi cela est en train de s’arrêter
~ Souffrez-vous de cécité botanique ?
~ Israël et territoire palestinien occupé. L’économie politique mondiale qui permet le génocide, l’occupation et l’apartheid doit être remise en cause
~ Salvador : Accusations infondées contre deux défenseurs des droits humains
~ Népal : la génération Z debout pour dénoncer la corruption
~ République Tchèque : un film présentant les défis rencontrés par la communauté vietnamienne
~ Ukraine : un quatrième hiver sous les bombes
~ Pourquoi s'intéresser à la Palestine ?
~ Deux ans plus tard : évaluation de la stratégie sécuritaire du Président Tinubu au Nigeria
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter