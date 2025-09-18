Ukraine : un quatrième hiver sous les bombes

À l’approche d’un quatrième hiver de guerre, les Ukrainiens redoutent le froid autant que les frappes russes. Le taux de pauvreté des ménages a bondi de 15 % en seulement trois ans et un tiers de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Pour beaucoup, se chauffer devient un luxe.



