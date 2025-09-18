Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël et territoire palestinien occupé. L’économie politique mondiale qui permet le génocide, l’occupation et l’apartheid doit être remise en cause

par Amnesty International
Par leur complicité, leur soutien ou leur passivité délibérée, des États, des institutions publiques et des entreprises du monde entier permettent les violations du droit international commises par Israël ou en profitent, notamment son génocide en cours contre la population palestinienne dans la bande de Gaza occupée, son occupation illégale de l'ensemble du territoire palestinien


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
