Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Népal : la génération Z debout pour dénoncer la corruption

par Helline Pélerin
Des manifestations menées par des jeunes contre la corruption ont éclaté dans tout le Népal le lundi 8 septembre 2025, entraînant au moins 19 décès et plus de 350 blessés.


