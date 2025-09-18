Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

République Tchèque : un film présentant les défis rencontrés par la communauté vietnamienne

par Paul Delcroix
Le film «Letní škola, 2001» vient de sortir en Tchéquie, et raconte les crises identitaires vécues par la communauté vietnamienne en République Tchèque, du point de vue vietnamien.


Lire l'article complet

© Global Voices -
