Liban : Assurer que le projet de loi sur les médias respecte la liberté d’expression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les unes de plusieurs journaux étaient exposées à l’extérieur d’un kiosque à Beyrouth, au Liban, le 23 mars 2016. © 2016 Joseph Eid/AFP via Getty Images (Beyrouth, 16 septembre 2025) – Le parlement libanais devrait veiller à ce que le projet de loi sur les médias qu’il examine respecte le droit à la liberté d’expression, ont déclaré aujourd’hui 14 organisations libanaises et internationales de défense des droits humains, dont la Fondation Samir Kassir.Cela inclut la décriminalisation de la diffamation, du blasphème, des insultes et des critiques envers les fonctionnaires…



