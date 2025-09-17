Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban : Assurer que le projet de loi sur les médias respecte la liberté d’expression

par Human Rights Watch
Click to expand Image Les unes de plusieurs journaux étaient exposées à l’extérieur d’un kiosque à Beyrouth, au Liban, le 23 mars 2016. © 2016 Joseph Eid/AFP via Getty Images (Beyrouth, 16 septembre 2025) – Le parlement  libanais devrait veiller à ce que le projet de loi sur les médias qu’il examine respecte le droit à la liberté d’expression, ont déclaré aujourd’hui 14 organisations libanaises et internationales de défense des droits humains, dont la Fondation Samir Kassir.Cela inclut la décriminalisation de la diffamation, du blasphème, des insultes et des critiques envers les fonctionnaires…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi s'intéresser à la Palestine ?
~ Deux ans plus tard : évaluation de la stratégie sécuritaire du Président Tinubu au Nigeria
~ Gaza : la situation se dégrade « d’heure en heure »
~ L'ONU doit évoluer pour rester forte pendant les 80 prochaines années - Annalena Baerbock
~ Pourquoi il faut lire – ou relire – « Les identités meurtrières » d’Amin Maalouf
~ Les pays européens s’arrachent les infirmiers et médecins étrangers
~ Nigéria : des abus graves persistent après l’enlèvement d’écolières à Chibok en 2014
~ Afghanistan : une « tempête parfaite » s’abat sur un peuple à bout de souffle
~ Afghanistan : 2,2 millions de filles privées des bancs de l’école, alerte l’UNICEF
~ ONU : Les dirigeants mondiaux devraient s’engager en faveur des droits humains et de la justice internationale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter