Pourquoi s'intéresser à la Palestine ?

par Emilie FRAPICCINI

La Palestine nous montre que l’apatridie n’est pas une anomalie, mais le visage de la violence coloniale soutenue par les frontières, la bureaucratie et la complicité mondiale. La Palestine nous montre que l’apatridie n’est pas une anomalie, mais le visage de la violence coloniale soutenue par les frontières, la bureaucratie et la complicité mondiale.



