Observatoire des droits humains

Deux ans plus tard : évaluation de la stratégie sécuritaire du Président Tinubu au Nigeria

par Miora Rajaoharifetra
En 2024, l’État a enregistré une hausse de 63 % des décès liés au terrorisme, tandis que le nombre d’attaques est passé de 48 à 73, soit une augmentation de 52 %.


Lire l'article complet

© Global Voices -
