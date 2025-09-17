Gaza : la situation se dégrade « d’heure en heure »

Alors que l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza avec pour objectif d’éliminer le Hamas, la situation dans l’enclave palestinienne « se dégrade d’heure en heure », a prévenu, mercredi, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.



