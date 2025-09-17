Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'ONU doit évoluer pour rester forte pendant les 80 prochaines années - Annalena Baerbock

Alors que l'ONU célèbre ses 80 ans d'existence, elle doit s'adapter et évoluer pour être à la hauteur des générations futures, a déclaré mercredi la Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
