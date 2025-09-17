Les pays européens s’arrachent les infirmiers et médecins étrangers

La grande pénurie de soignants et de médecins est une réalité dans toute l’Europe depuis quelques années. Que ce soit dans les hôpitaux ou dans certaines structures sanitaires de campagne, la dépendance de l’Europe à l’égard des médecins et infirmiers formés à l’étranger a des répercussions transfrontalières, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



