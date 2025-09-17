Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nigéria : des abus graves persistent après l’enlèvement d’écolières à Chibok en 2014

Le Nigéria est responsable de violations graves et systématiques des droits des femmes et des filles dans le cadre de multiples enlèvements massifs, ont constaté mercredi des expertes indépendantes de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi il faut lire – ou relire – « Les identités meurtrières » d’Amin Maalouf
~ Les pays européens s’arrachent les infirmiers et médecins étrangers
~ Afghanistan : une « tempête parfaite » s’abat sur un peuple à bout de souffle
~ Afghanistan : 2,2 millions de filles privées des bancs de l’école, alerte l’UNICEF
~ ONU : Les dirigeants mondiaux devraient s’engager en faveur des droits humains et de la justice internationale
~ Au Mexique, le pouvoir criminalise les défenseurs des migrants
~ La plus grande mer intérieure du monde rétrécit rapidement sous l’effet du changement climatique
~ Repenser les examens pour aider les étudiants à progresser : l’évaluation universitaire comme dialogue
~ Robert Laurent-Vibert, le patron humaniste de Pétrole Hahn
~ Le labubu, la peluche virale qui explique comment naissent (et disparaissent) les tendances
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter