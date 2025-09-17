Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afghanistan : 2,2 millions de filles privées des bancs de l’école, alerte l’UNICEF

Quatre ans après le retour au pouvoir des talibans, l’Afghanistan reste une exception mondiale : aucun autre pays n’interdit aux filles l’accès à l’enseignement secondaire et universitaire. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), plus de 2,2 millions d’adolescentes au total auront été exclues des salles de classe d’ici la fin de l’année.


© Nations Unies -
