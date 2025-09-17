ONU : Les dirigeants mondiaux devraient s’engager en faveur des droits humains et de la justice internationale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’exprimait lors d’une session de l'Assemblée générale tenue au siège de l’ONU à New York, le 21 avril 2025. © 2025 UN Photo/Loey Felipe (New York, 17 septembre 2025) – Les dirigeants mondiaux participant à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra du 22 au 30 septembre, devraient s’engager à protéger l’ONU contre les efforts des puissants États qui cherchent à limiter son financement et sa capacité à promouvoir les droits humains et la justice internationale, a déclaré Human Rights…



Lire l'article complet