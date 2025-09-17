Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

ONU : Les dirigeants mondiaux devraient s’engager en faveur des droits humains et de la justice internationale

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’exprimait lors d’une session de l'Assemblée générale tenue au siège de l’ONU à New York, le 21 avril 2025.  © 2025 UN Photo/Loey Felipe (New York, 17 septembre 2025) – Les dirigeants mondiaux participant à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra du 22 au 30 septembre, devraient s’engager à protéger l’ONU contre les efforts des puissants États qui cherchent à limiter son financement et sa capacité à promouvoir les droits humains et la justice internationale, a déclaré Human Rights…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi il faut lire – ou relire – « Les identités meurtrières » d’Amin Maalouf
~ Les pays européens s’arrachent les infirmiers et médecins étrangers
~ Nigéria : des abus graves persistent après l’enlèvement d’écolières à Chibok en 2014
~ Afghanistan : une « tempête parfaite » s’abat sur un peuple à bout de souffle
~ Afghanistan : 2,2 millions de filles privées des bancs de l’école, alerte l’UNICEF
~ Au Mexique, le pouvoir criminalise les défenseurs des migrants
~ La plus grande mer intérieure du monde rétrécit rapidement sous l’effet du changement climatique
~ Repenser les examens pour aider les étudiants à progresser : l’évaluation universitaire comme dialogue
~ Robert Laurent-Vibert, le patron humaniste de Pétrole Hahn
~ Le labubu, la peluche virale qui explique comment naissent (et disparaissent) les tendances
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter