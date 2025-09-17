Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Impôts sur l’héritage : une réforme nécessaire ?

par Nicolas Frémeaux, Professeur des universités et maître de conférence, Université de Rouen Normandie
Alors que la France devient une société d’héritiers, une réforme de la fiscalité des successions est jugée de plus en plus nécessaire par les économistes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Mexique, le pouvoir criminalise les défenseurs des migrants
~ La plus grande mer intérieure du monde rétrécit rapidement sous l’effet du changement climatique
~ Repenser les examens pour aider les étudiants à progresser : l’évaluation universitaire comme dialogue
~ Robert Laurent-Vibert, le patron humaniste de Pétrole Hahn
~ Le labubu, la peluche virale qui explique comment naissent (et disparaissent) les tendances
~ Pourquoi tout le monde n’a pas le sens de l’orientation
~ TikTok et les jeunes : rentabilité et fabrique du mal-être
~ Itinéraire d’une génération gâtée
~ Les adultes d’âge mûr sont débordés par leurs différents rôles
~ Que manger après 50 ans pour prévenir les blessures musculaires ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter