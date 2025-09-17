Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La plus grande mer intérieure du monde rétrécit rapidement sous l’effet du changement climatique

par Simon Goodman, Lecturer in Evolutionary Biology, University of Leeds
La mer Caspienne recule à un rythme record sous l’effet du changement climatique, asséchant zones humides, ports et habitats d’espèces menacées, comme le phoque et l’esturgeon.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
