Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Que manger après 50 ans pour prévenir les blessures musculaires ?

par Patricia Yárnoz Esquíroz, Profesor Clínico Asociado, Universidad de Navarra
Les protéines et les micronutriments tels que le calcium, la vitamine D et le magnésium sont essentiels pour améliorer les performances sportives et réduire le risque de blessure.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
