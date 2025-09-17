Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les microagressions, un poids quotidien pour les femmes noires en situation de handicap

par Sibonokuhle Ndlovu, Lecturer, University of Johannesburg
Les microagressions validistes proviennent généralement de personnes valides qui ignorent les réalités et les défis liés à la vie avec un handicap.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ D’où viennent le sens de l’équilibre et les vertiges ?
~ À quand une fusée réutilisable en Europe ?
~ « Tout le monde est potentiellement la cible des cybercriminels », conversation avec Jean-Yves Marion
~ Inégalités en Afrique : les causes et les moyens d'y mettre fin
~ Syrie : Israël a déplacé de force des villageois dans le sud occupé
~ Suprématie du dollar : les tarifs douaniers de Trump sur l’Inde pourraient la fragiliser
~ Iran : Trois ans après la répression des manifestations, l’impunité perdure
~ La protection de la couche d’ozone, un succès de la coopération internationale
~ Génocide à Gaza ? Le chef de l'ONU s’en remet aux juges, mais dénonce l’intolérable
~ Israël commet un génocide à Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter