Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : Israël a déplacé de force des villageois dans le sud occupé

par Human Rights Watch
Les forces israéliennes qui occupent certaines parties du sud de la Syrie depuis décembre 2024 ont commis divers abus à l'encontre des habitants, notamment des déplacements forcés, qui constituent un crime de guerre.Parmi les autres abus figurent des saisies et démolitions de maisons, le refus d'accès aux moyens de subsistance et le transfert illégal de détenus syriens vers Israël.Les autres gouvernements…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
