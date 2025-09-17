Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Libye : Enquêter sur la disparition de deux députés

par Human Rights Watch
Click to expand Image À gauche : La députée libyenne Seham Sergewa assistait à une séance du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, en 2015. Elle a été enlevée à Benghazi le 17 juillet 2019. À droite : Le député libyen Ibrahim al-Drissi participait à un vote du Parlement (qui siégeait alors à Tobrouk), le 4 août 2014. Il a été enlevé à Benghazi le 16 mai 2024.  © Photos (a) Seham Sergewa/Privé (b) Ibrahim al-Drissi/Reuters. (Beyrouth, 15 septembre 2025) – Les autorités libyennes devraient d’urgence enquêter sur la disparition de deux députés, après la diffusion…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Iran : Trois ans après la répression des manifestations, l’impunité perdure
~ La protection de la couche d’ozone, un succès de la coopération internationale
~ Génocide à Gaza ? Le chef de l'ONU s’en remet aux juges, mais dénonce l’intolérable
~ Israël commet un génocide à Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU
~ Soudan du Sud : l’ONU dénonce une corruption systémique et une prédation des élites
~ Attaque israélienne au Qatar : le chef des droits de l’homme dénonce une atteinte à la stabilité régionale
~ L'ONU révise sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme
~ Israël et Territoire palestinien occupé. Le rapport de l’ONU concluant qu’Israël commet un génocide à Gaza doit déclencher une action internationale
~ Suprématie du dollar : les tarifs douaniers de Trump sur l’Inde pourrait la fragiliser
~ Les laboratoires créatifs : des occasions pour développer un éventail de compétences
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter