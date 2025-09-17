Libye : Enquêter sur la disparition de deux députés

par Human Rights Watch

Click to expand Image À gauche : La députée libyenne Seham Sergewa assistait à une séance du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, en 2015. Elle a été enlevée à Benghazi le 17 juillet 2019. À droite : Le député libyen Ibrahim al-Drissi participait à un vote du Parlement (qui siégeait alors à Tobrouk), le 4 août 2014. Il a été enlevé à Benghazi le 16 mai 2024. © Photos (a) Seham Sergewa/Privé (b) Ibrahim al-Drissi/Reuters. (Beyrouth, 15 septembre 2025) – Les autorités libyennes devraient d’urgence enquêter sur la disparition de deux députés, après la diffusion…



Lire l'article complet