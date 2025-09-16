Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Trois ans après la répression des manifestations, l’impunité perdure

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des Iraniennes et Iraniens manifestaient à Téhéran le 1er octobre 2022, suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme iranienne âgée de 22 ans qui est décédée quelques jours après son arrestation par la police des mœurs. © 2022 AP Photo/Images du Moyen-Orient (Beyrouth, 16 septembre 2025) – Les autorités iraniennes n'ont toujours pas mené d'enquêtes efficaces, impartiales et indépendantes sur les graves violations des droits humains et les crimes de droit international commis lors des manifestations « Femme, Vie, Liberté » de septembre 2022 et par la suite,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
