Observatoire des droits humains

La protection de la couche d’ozone, un succès de la coopération internationale

Après des décennies de détérioration, la couche d'ozone se reconstitue et le trou qui apparaît chaque printemps était plus petit en 2024 que les années précédentes, selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).


