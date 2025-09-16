Soudan du Sud : l’ONU dénonce une corruption systémique et une prédation des élites

La corruption « systémique » du gouvernement et « la prédation éhontée » des élites politiques du Soudan du Sud ont déclenché une immense crise des droits humains qui doit être traitée de toute urgence, a indiqué mardi, dans un rapport, la Commission des droits de l’homme de l’ONU pour ce pays d’Afrique de l’Est.



