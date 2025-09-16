Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Attaque israélienne au Qatar : le chef des droits de l’homme dénonce une atteinte à la stabilité régionale

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a condamné, mardi, l’attaque israélienne de la semaine dernière au Qatar et appelé tous les pays à en faire autant, à l’ouverture d’un débat urgent au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève.


