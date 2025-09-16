Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'ONU révise sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme

Les Nations Unies ont finalisé les estimations révisées de leur projet de budget-programme pour 2026, prévoyant plus de 500 millions de dollars de réductions, tout en introduisant les premières mesures de l'Initiative ONU80 - un effort plus large visant à rendre l'Organisation plus efficace et plus résiliente alors qu'elle célèbre son 80e anniversaire.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël commet un génocide à Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU
~ Soudan du Sud : l’ONU dénonce une corruption systémique et une prédation des élites
~ Attaque israélienne au Qatar : le chef des droits de l’homme dénonce une atteinte à la stabilité régionale
~ Israël et Territoire palestinien occupé. Le rapport de l’ONU concluant qu’Israël commet un génocide à Gaza doit déclencher une action internationale
~ Suprématie du dollar : les tarifs douaniers de Trump sur l’Inde pourrait la fragiliser
~ Les laboratoires créatifs : des occasions pour développer un éventail de compétences
~ L’appétit insoutenable de nos sociétés en métaux, et comment lui survivre
~ Arabie saoudite : le smartphone, objet d’émancipation mais aussi de surveillance des femmes
~ Les internats scolaires, déclin ou renouveau ?
~ Écouter de la musique en français : des attachements bien particuliers
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter