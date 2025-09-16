Bélarus. Après sa libération, Mikalai Statkevich a été soumis à une disparition forcée après avoir refusé d’être exilé

par Amnesty International

Face au refus des autorités bélarussiennes de révéler ce qui est arrivé au politicien d'opposition Mikalai Statkevich, et où il se trouve depuis sa récente libération, Maria Guryeva, responsable du travail de campagne à Amnesty International, a déclaré : « L'absence persistante d'informations sur le sort réservé à Mikalai Statkevich et le lieu où il se trouve



