Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël et Territoire palestinien occupé. Le rapport de l’ONU concluant qu’Israël commet un génocide à Gaza doit déclencher une action internationale

par Amnesty International
En réaction à un rapport présenté mardi 16 septembre lors de la 60e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies par la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, qui conclut que les autorités et les forces israéliennes ont commis et continuent de commettre un […] The post Israël et Territoire palestinien occupé. Le rapport de l’ONU concluant qu’Israël commet un génocide à Gaza doit déclencher une action internationale appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël commet un génocide à Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU
~ Soudan du Sud : l’ONU dénonce une corruption systémique et une prédation des élites
~ Attaque israélienne au Qatar : le chef des droits de l’homme dénonce une atteinte à la stabilité régionale
~ L'ONU révise sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme
~ Suprématie du dollar : les tarifs douaniers de Trump sur l’Inde pourrait la fragiliser
~ Les laboratoires créatifs : des occasions pour développer un éventail de compétences
~ L’appétit insoutenable de nos sociétés en métaux, et comment lui survivre
~ Arabie saoudite : le smartphone, objet d’émancipation mais aussi de surveillance des femmes
~ Les internats scolaires, déclin ou renouveau ?
~ Écouter de la musique en français : des attachements bien particuliers
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter