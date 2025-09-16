Une attaque israélienne à Sanaa a tué des journalistes yéménites

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux habitants marchaient parmi les décombres d’un immeuble le 13 septembre 2025 à Sanaa, au Yémen, trois jours après une frappe israélienne contre le centre-ville. © 2025 Mohammed Huwais/AFP via Getty Images Un nouveau rapport de Human Rights Watch documente les attaques perpétrées contre des journalistes par toutes les parties belligérantes au Yémen. L’attaque menée le 10 septembre par les forces israéliennes contre un centre de presse à Sanaa, la capitale, était une nouvelle illustration du danger auxquels les professionnels des médias sont confrontés…



Lire l'article complet