Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’appétit insoutenable de nos sociétés en métaux, et comment lui survivre

par Adrien Luxey-Bitri, Maître de conférences en Informatique, Université de Lille
Catherine Truffert, PDG IRIS Instruments, BRGM
Le numérique ne fonctionne pas sans électricité et l’électricité décarbonée dépend du numérique. Comment sortir de ce cercle vicieux, qui exerce une pression intense sur la disponibilité en ressources minérales nécessaires aux deux secteurs ? Nous proposons de dépasser le mantra de l’efficience et d’axer l’innovation sur la sobriété afin d’améliorer la qualité et la durabilité des services numériques fondamentaux sans puiser inutilement dans le réservoir limité des ressources minérales.

Le numérique occupe une place de plus en plus centrale dans notre quotidien.…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël commet un génocide à Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU
~ Soudan du Sud : l’ONU dénonce une corruption systémique et une prédation des élites
~ Attaque israélienne au Qatar : le chef des droits de l’homme dénonce une atteinte à la stabilité régionale
~ L'ONU révise sa proposition de budget pour 2026, en associant réductions de coûts et mesures de réforme
~ Israël et Territoire palestinien occupé. Le rapport de l’ONU concluant qu’Israël commet un génocide à Gaza doit déclencher une action internationale
~ Suprématie du dollar : les tarifs douaniers de Trump sur l’Inde pourrait la fragiliser
~ Les laboratoires créatifs : des occasions pour développer un éventail de compétences
~ Arabie saoudite : le smartphone, objet d’émancipation mais aussi de surveillance des femmes
~ Les internats scolaires, déclin ou renouveau ?
~ Écouter de la musique en français : des attachements bien particuliers
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter