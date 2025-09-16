L’appétit insoutenable de nos sociétés en métaux, et comment lui survivre
par Adrien Luxey-Bitri, Maître de conférences en Informatique, Université de Lille
Catherine Truffert, PDG IRIS Instruments, BRGM
Le numérique ne fonctionne pas sans électricité et l’électricité décarbonée dépend du numérique. Comment sortir de ce cercle vicieux, qui exerce une pression intense sur la disponibilité en ressources minérales nécessaires aux deux secteurs ? Nous proposons de dépasser le mantra de l’efficience et d’axer l’innovation sur la sobriété afin d’améliorer la qualité et la durabilité des services numériques fondamentaux sans puiser inutilement dans le réservoir limité des ressources minérales.
Le numérique occupe une place de plus en plus centrale dans notre quotidien.…
