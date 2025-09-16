Arabie saoudite : le smartphone, objet d’émancipation mais aussi de surveillance des femmes
par Hélène Bourdeloie, Sociologue, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Sorbonne Paris Nord et chercheuse au LabSIC et associée au Centre Internet et Société (CIS– CNRS), Université Sorbonne Paris Nord
Massivement adopté dans le royaume, le smartphone est utilisé par les Saoudiennes de multiples façons, souvent pour étendre leur marge de manœuvre dans une société où, malgré de récentes avancées, leurs droits restent nettement inférieurs à ceux des hommes. Si l’objet constitue un vecteur d’« empowerment », il est aussi un instrument de surveillance.
En janvier 2019, l’affaire Rahaf Mohammed al-Qunun fit…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 16 septembre 2025