Écouter de la musique en français : des attachements bien particuliers
par Jean-Samuel Beuscart, Professeur de sociologie, Sciences Po
Romuald Jamet, professeur agrégé en sociologie de la culture (économie, politique), Institut national de la recherche scientifique (INRS)
La musique francophone conserve une place unique dans les pratiques d’écoute, selon une recherche franco-québécoise qui en dévoile les usages émotionnels, sociaux et contextuels.
- mardi 16 septembre 2025