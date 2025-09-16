Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël commet un génocide dans la bande de Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU

Les conclusions de la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU sur le territoire palestinien occupé sont sans appel : Israël a commis un génocide à l’égard des Palestiniens dans le cadre de la guerre menée à Gaza en riposte aux attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre 2023. Israël a dénoncé une enquête « biaisée et mensongère ».


