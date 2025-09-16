Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Haïti. Le massacre de Labodrie met en évidence l’incapacité de l’État à protéger la population

par Amnesty International
Amnesty International condamne le massacre qui, selon des organisations de la société civile, aurait été perpétré par des bandes armées les 11 et 12 septembre derniers dans la localité haïtienne de Labodrie et qui aurait fait plus d’une quarantaine de morts. Des dizaines d’habitations auraient en outre été incendiées lors de ces violences. « Le massacre qui […] The post Haïti. Le massacre de Labodrie met en évidence l’incapacité de l’État à protéger la population appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
