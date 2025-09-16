Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quels risques le frelon « asiatique » à pattes jaunes fait-il courir à la santé humaine et aux abeilles ? Comment s’en protéger ?

par Sandra Sinno-Tellier, Médecin de santé publique, spécialisée en épidémiologie et en toxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Jérémy Hamon, Chargé d'études en toxicovigilance - Direction des alertes et des vigilances sanitaires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Le frelon à pattes jaunes originaire d’Asie est désormais bien implanté en France hexagonale. On fait le point sur les risques qu’il fait peser sur l’humain comme sur l’abeille domestique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Impôts sur l’héritage : une réforme nécessaire ?
~ Le colonialisme et les risques climatiques sont liés : preuves issues du Ghana et du Sénégal
~ Arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering : le luxe devient-il un secteur comme les autres ?
~ L'AIEA exhorte les pays à réaffirmer leur engagement en faveur de la non-prolifération nucléaire
~ Gaza : la population ne peut pas se nourrir de « déclarations d’inquiétude »
~ L’égalité des sexes n’est pas une idéologie mais un droit
~ RD Congo : Des milices et l'armée menacent des civils au Sud-Kivu
~ Le nouveau compagnon IA de Grok 4 brouille la frontière entre travail et fantasme
~ Les armes à sous-munitions ont fait des centaines de morts et de blessés civils en Ukraine depuis 2022
~ La prochaine pandémie n’est pas une question de si, mais quand elle aura lieu, prévient l'OMS
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter