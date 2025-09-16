Quels risques le frelon « asiatique » à pattes jaunes fait-il courir à la santé humaine et aux abeilles ? Comment s’en protéger ?

par Sandra Sinno-Tellier, Médecin de santé publique, spécialisée en épidémiologie et en toxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Jérémy Hamon, Chargé d'études en toxicovigilance - Direction des alertes et des vigilances sanitaires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)