Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le colonialisme et les risques climatiques sont liés : preuves issues du Ghana et du Sénégal

par Nick Bernards, Associate Professor of Global Sustainable Development, University of Warwick
Il est de plus en plus reconnu que la dégradation du climat mondial et la vulnérabilité à ses effets sont profondément enracinées dans l'histoire du colonialisme.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quels risques le frelon « asiatique » à pattes jaunes fait-il courir à la santé humaine et aux abeilles ? Comment s’en protéger ?
~ Impôts sur l’héritage : une réforme nécessaire ?
~ Arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering : le luxe devient-il un secteur comme les autres ?
~ L'AIEA exhorte les pays à réaffirmer leur engagement en faveur de la non-prolifération nucléaire
~ Gaza : la population ne peut pas se nourrir de « déclarations d’inquiétude »
~ L’égalité des sexes n’est pas une idéologie mais un droit
~ RD Congo : Des milices et l'armée menacent des civils au Sud-Kivu
~ Le nouveau compagnon IA de Grok 4 brouille la frontière entre travail et fantasme
~ Les armes à sous-munitions ont fait des centaines de morts et de blessés civils en Ukraine depuis 2022
~ La prochaine pandémie n’est pas une question de si, mais quand elle aura lieu, prévient l'OMS
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter