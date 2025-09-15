Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Gaza : la population ne peut pas se nourrir de « déclarations d’inquiétude »

Plus de 640.000 personnes à Gaza pourraient être confrontées à une situation de famine d’ici la fin du mois, contre un demi-million actuellement, a prévenu, lundi, le chef des secours de l’ONU, Tom Fletcher.


© Nations Unies
