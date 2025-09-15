Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’égalité des sexes n’est pas une idéologie mais un droit

Malgré les progrès enregistrés dans les domaines de l'éducation, de la santé et des réformes juridiques, 351 millions de femmes et de filles vivront toujours dans l'extrême pauvreté en 2030 si les mesures prises ne s'accélèrent pas.


