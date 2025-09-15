Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RD Congo : Des milices et l'armée menacent des civils au Sud-Kivu

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un manifestant tenait une pancarte où l'on pouvait lire en swahili : « [Général] Gasita, rentre chez toi. Uvira ne veut pas de toi ! » tandis que d'autres manifestants gesticulaient face à un soldat des Forces armées de la RD Congo lors d'une manifestation à Uvira, le 8 septembre 2025.  © 2025 AFP via Getty Images (Nairobi) – Les forces militaires congolaises et une coalition de milices responsables d'exactions menacent la sécurité des civils à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L'AIEA exhorte les pays à réaffirmer leur engagement en faveur de la non-prolifération nucléaire
~ Gaza : la population ne peut pas se nourrir de « déclarations d’inquiétude »
~ L’égalité des sexes n’est pas une idéologie mais un droit
~ Le nouveau compagnon IA de Grok 4 brouille la frontière entre travail et fantasme
~ Les armes à sous-munitions ont fait des centaines de morts et de blessés civils en Ukraine depuis 2022
~ La prochaine pandémie n’est pas une question de si, mais quand elle aura lieu, prévient l'OMS
~ RDC : campagne de vaccination contre Ebola dans la région du Kasaï
~ Le Yémen, miroir fracturé d’un Moyen-Orient en crise
~ Immigration : un débat confus et mal étayé
~ Le vent, un allié pour décarboner le transport maritime
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter