Les armes à sous-munitions ont fait des centaines de morts et de blessés civils en Ukraine depuis 2022

Les armes à sous-munitions ont fait plus de 1.200 morts et blessés civils en Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, a indiqué lundi un consortium d’ONG parrainé par l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR).



Lire l'article complet