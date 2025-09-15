La prochaine pandémie n’est pas une question de si, mais quand elle aura lieu, prévient l'OMS

Plus de cinq ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19 qui a durement affecté le monde entier, le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a prévenu lundi qu'il fallait se préparer à la prochaine pandémie.



Lire l'article complet