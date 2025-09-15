Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La prochaine pandémie n’est pas une question de si, mais quand elle aura lieu, prévient l'OMS

Plus de cinq ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19 qui a durement affecté le monde entier, le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a prévenu lundi qu'il fallait se préparer à la prochaine pandémie.


© Nations Unies -
