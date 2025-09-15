RDC : campagne de vaccination contre Ebola dans la région du Kasaï

Avec un bilan de 68 cas suspectés et 16 décès, la province du Kasaï, au sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) connait un pic d’épidémie du virus Ebola. Ce dimanche 14 septembre, une campagne de vaccination dans cette région a commencé.



