Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Yémen, miroir fracturé d’un Moyen-Orient en crise

La faim ronge les ventres, les bombes déciment les civils, et les geôles regorgent de travailleurs humanitaires. Plus de dix ans après le début d’un conflit qui s’éternise, le Yémen s’enfonce dans une double spirale : une guerre aux répercussions régionales et une crise humanitaire qui étrangle les plus vulnérables.


© Nations Unies -
